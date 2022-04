Fußball Bad Bellingen will Trend bestätigen

Hinter den Einsätzen von Tim Siegin und Lucas Würmlin stehen immer noch Fragezeichen. Beide Spieler sind nach wie vor noch angeschlagen. „Das wird sich wirklich erst am Samstag entscheiden, ob die beiden eingesetzt werden können“, sagt Mouttet. „Wir brauchen beide Spieler“, betont er die Bedeutung der Akteure.

Immerhin hatte die Mannschaft am vergangenen Wochenende spielfrei, konnte sich so in Ruhe auf das Spiel gegen Untermünstertal vorbereiten. „Wir hatten eine gute Trainingswoche und haben das spielfreie Wochenende genutzt. Die Jungs wissen genau, was da auf sie zukommt.“

Nur zu gerne wollen Mouttet und auch seine Jungs bestätigen, dass die letzten Schritte der Vereinsführung richtig waren und den Trend aus dem Spiel gegen Ballrechten-Dottingen fortsetzen.

Im aktuellen Abstiegskampf ist ein Sieg für den VfR von großer Bedeutung. Denn der Gegner steht nur einen Punkt vor den Kurort-Fußballern. Mit einem Sieg könnten die Gäste also in der Tabelle an der Spielvereinigung vorbei ziehen – und auch den Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz erheblich verkürzen.

„Wir werden alles versuchen, aber es wird schwierig werden“, verspricht Mouttet, der hofft, dass nichr nur seine Mannschaft den Klassenerhalt schafft, sondern alle Teams aus dem Kreis, da das den Reiz der Liga erhöht.