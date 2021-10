Fußball Bärenstarke zweite Halbzeit

Von Fabian Schreiner

Dorfmerkingen. So richtig bringt dieser eine Zähler den FVLB nicht weiter. Noch immer belegen die Grütt-Kicker den vorletzten Tabellenplatz. Immerhin: Der Auftritt in Dorfmerkingen sollte Lörrach-Brombach Hoffnung für die kommenden Wochen geben. Ohne den privat verhinderten Coach Erkan Aktas kamen die Gäste zunächst aber nur schwer in die Partie. Dorfmerkingen hatte mehr vom Spiel, drückte auf’s Tempo und hätte schon früh in der Partie in Führung gehen können. In dieser Phase hatte der FVLB sicherlich auch wenig Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein.