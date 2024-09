Bereits in der Startphase verletzte sich Arnau Comas, und Fabio Celestini stellte auf eine Viererkette in der Abwehr um. Die Zürcher hatten in der ersten Halbzeit auf dem Feld leichte Vorteile und gingen nach einer halben Stunde und einem Konterangriff durch Chouiar mit 1:0 in Führung. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Pause.

Zwar konnte sich Rotblau nach dem Seitenwechsel etwas steigern, nach gut zehn Minuten mussten die Gastgeber aber den nächsten Rückschlag verdauen: José Perea setzte sich gegen Jonas Adjetey durch und erhöhte auf 2:0. Der FCB tat danach zwar mehr für das Spiel, aber das könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass die Gäste sich aufs Kontern konzentrierten. Und richtig gefährliche Szenen erspielte sich Rotblau auch nicht. Und so blieb der einzige rotblaue Höhepunkt die Einwechslung Taulant Xhakas, der damit zu seinem 400. Einsatz für den FC Basel kam.