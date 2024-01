Fußball: Basel trotzt den Bayern Remis ab

Beide Mannschaften boten nach der Pause neue Kräfte auf. Torwart Sven Ulreich, Goretzka und Kingsley Coman kamen beim FC Bayern ins Spiel. Auch im zweiten Abschnitt setzte der FC Basel seine gute Defensivarbeit fort, spielte fortan aber etwas mutiger. Und plötzlich führte die Heimelf zur Freude der Fans sogar. Nach einer schnellen Kombination fanden die Bayern in der Abwehr keinen Zugriff, und der eingewechselte Juan Gauto traf zur Basler Führung.

Youngster gelingtder Ausgleich

Nun hatten die „Bebbi“ gegen zuweilen lustlose Bayern Oberwasser. Thierno Barry hatte nach einem Alleingang das 2:0 auf dem Fuß, fand jedoch in Ulreich seinen Meister. Da sah Goretzka, der auf der Innenverteidiger-Position spielte, im Zweikampf ganz alt aus.

Tuchel brachte junges, frisches Personal. Nachdem Lovro Zvonarek (69.) noch den Ausgleich verpasst hatte, machte es Noel Aséko besser: Von der Strafraumgrenze landete der Linksschuss des 18-Jährigen leicht abgefälscht genau im linken Eck (70.).

Die Partie hätte nun kippen können. Der umtriebige Zvonarek, der in der 83. Minute nur den Pfosten traf, und Mathys Tel verpassten in der Schlussphase für die nun zielstrebiger agierenden Münchner das 2:1.

Auch in Basel präsentierten die Bayern noch keinen dringend benötigten Neuzugang. Immerhin verdichteten sich die Anzeichen, dass sich die Münchner Verantwortlichen einen Wechsel des Engländers Eric Dier (Tottenham Hotspurs) vorstellen könnten. Allerdings ließ sich Sportdirektor Christoph Freund in der Mixed Zone des St. Jakob-Parks nicht in die Karten blicken. Jedoch muss man sich sich schon die Frage stellen, ob Dier die Qualität hat, um bei den Bayern im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung eine tragende Rolle zu spielen.

Tore: 1:0 (59.) Gauto, 1:1 (70.) Aséko.

FC Basel (1. Halbzeit): Hitz – Lang, Frei, Barisic, Schmid – Beney, Avdullahu, Veiga, Kade – Kolloli, Jovanovic.

FC Basel (2. Halbzeit): Salvi – Adjetey, Frei (81. Ismaili), van Breemen (78. Vouilloz), Schmid (77. Akahomen) – Veiga (67. Ryter), Avdullahu (67. Kayombo) – Gauto, Onyegbule, Akalé – Barry.

Bayern München: Neuer (46. Ulreich) – Kimmich, de Ligt (46. Goretzka), Upamecano (75. Wimmer), Davies (75. Krätzig); Pavlovic (78. Aznou), Guerrero (67. Zvonarek); Musiala (67. Aseko); Müller (46. Coman), Kane (67. Choupo Moting), Sané (67. Tel).