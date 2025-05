Fußball: Baut der SV 08 Laufenburg den Rekord aus?

Von diesem Szenario halten die Hochrhein-Kicker gar nichts. Denn Platz zwei und damit die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südbaden soll es für den SVL werden. Aktuell hat der SV Laufenburg als Zweiter drei Punkte Vorsprung auf den Dritten Bahlinger SC U23 und deren fünf auf den FV Lörrach-Brombach. Das ist in der Tat kein sanftes Ruhekissen. Deshalb werden die Nullachter alle Kräfte mobilisieren, um die drei Punkte gegen Binzen zu holen.

Der Gegner aus dem Vorderen Kandertal sieht dem Bezirksderby entspannt entgegen. Nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen sieht der Aufsteiger keinen Grund, vor dem Favoriten zu kuschen. Dennoch ist bei Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin der Respekt groß: „Das ist eine klasse Mannschaft. Ich habe sie beim Kantersieg in Lörrach gesehen. Da könnte einem Angst und Bange werden. Doch wir werden nicht in Ehrfurcht sterben. Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir mit den Großen mithalten können. Ich bin gespannt, wie wir uns aus der Affäre ziehen“, freut sich der Trainerfuchs auf das Duell mit dem Aufstiegskandidaten.