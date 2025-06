Fußball Bayern starten gegen Aucklands Hobby-Kicker ins "Abenteuer"

Müller berichtete von einer internen Ansage von Vincent Kompany: "Der Trainer hat keinen Fragezeichen Raum gelassen, sondern Ausrufezeichen gesetzt. Wir wollen hier sein, um das Ding zu gewinnen. Und so gehen wir das auch an!"

Kompany will nach dem verpassten "Titel dahoam" in der Champions League bei dem weltumspannenden Vereinswettbewerb in Amerika unbedingt bis zum Endspiel am 13. Juli vor den Toren New Yorks dabei sein. Und damit den Bayern-Bossen einen großen Wunsch erfüllen. Bei der Premiere des XXL-Turniers mit 32 Mannschaften soll richtig die Kasse klingeln. Als Weltmeister würde der Bundesliga-Krösus über 100 Millionen Euro verdienen.

"Wäre froh, wenn wir nur 0:3 verlieren"

Auckland City soll das ideale Warm-up für die maximal sechs Spiele danach sein. "Wir haben viele Champions in allen Sportarten - nur im Fußball nicht", sagte Wynton Rufer dem "Kicker". Der frühere Profi von Werder Bremen betreibt in Auckland eine Fußballschule. Er kennt sich also bestens aus. Der 62-Jährige bekannte ehrlich: "Ich wäre froh, wenn wir nur 0:3 verlieren."