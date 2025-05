Für das Gastspiel im Lugano scheint der FC Basel bestens vorbereitet, zeigte sich die Mannschaft von Fabio Celestini in den vergangenen Wochen doch in bester Form. Am vergangenen Wochenende fegten die Rotblauen den ärgsten Konkurrenten Servette Genf mit 5:1 aus dem „Joggeli“.

Der einmal mehr überragende Mann auf Basler Seiten war Sommerneuzugang Xherdan Shaqiri, der sich nach seiner Rückkehr in Windeseile in die Herzen der Fans gespielt hat. Mit der kurz bevorstehenden Meisterschaft und dem noch ausstehenden Pokalfinale könnte der Schweizer Kraftwürfel nach seiner Rückkehr das „Double“ zurück in die Grenzstadt bringen.