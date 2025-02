Fußball: „Bebbi“ verspielen den Sieg in den Schlussminuten

Die Basler Führung war bis zum späten Spielverlauf scheinbar sicher. Leo Leroy brachte die Rotblauen früh in der Partie mit 1:0 in Front (10.). Als dann ein Eigentor Noah Zacharie die 2:0-Führung für die „Bebbi“ besorgte, schien die Messe für die Gastgeber aus St. Gallen bereits gelesen. Doch was wie ein sicherer Auswärtssieg des FC Basel aussah, verwandelte sich in eine gefühlte Niederlage für das Team von Fabio Celestini, als St. Gallen in den letzten Minuten der Partie noch ausglich.

Ein entscheidender Moment, der den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflusste, war das 1:2 der Gastgeber in der 78. Minute. Torhüter Marwin Hitz, der bis zu diesem Zeitpunkt eine sichere Partie gezeigt hatte, ließ einen eigentlich gefangenen Ball unglücklich aus den Händen gleiten. Christian Witzig ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Keine zehn Minuten später wuchtete Willem Geubels einen Eckball per Kopf in die Maschen und stellt auf 2:2-Unentschieden (87.). Innerhalb von nicht einmal zehn Minuten gaben die „Bebbi“ eine souveräne Führung aus der Hand, was nach Abpfiff für Ratlosigkeit im Basler Lager sorgte.