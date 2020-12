Fußball „Bedingungen super in Binzen“

Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. 2019 stieg Binzen unter Thorsten Meier und zum Schluss mit Interimscoach Matthias Tschöp erst spät über die Relegation in die Kreisliga A auf. Meine Verpflichtung vollzog sich zudem auch erst sehr spät, da war an Verstärkungen kurzfristig nicht zu denken. Es folgte eine viel zu kurze Vorbereitung, dazu ließen gleich einige Verletzte den Kader noch zusätzlich schrumpfen. Wir waren schlicht und ergreifend noch nicht konkurrenzfähig. Ich wollte dann unbedingt Frank Malzacher und David Bosek verpflichten. Da ließ ich auch nicht locker, bis beide zugesagt haben. Zu den beiden gesellten sich dann nach und nach weitere ehemalige Brombacher, die zum Teil ihre Kickschuhe an den Nagel gehängt hatten oder nach der Auflösung der Dritten Mannschaft des FV Lörrach-Brombach sich nach einem neuen Verein umsahen. So entstand letztendlich eine erfreuliche Kettenreaktion. Mittlerweile sind es neun Spieler, die beim TuS eine neue Heimat gefunden haben. Daher war ich schon überzeugt davon, dass wir in dieser Saison einen wesentlich stärkeren Kader zur Verfügung haben werden, um eine gute Rolle in der A-Klasse spielen zu können.