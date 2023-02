Fußball Bei Scholz-Besuch: DFB-Frauen mit 0:0 gegen Schweden

"Poppi war heute wieder das Mentalitätsmonster, sie ist da vorneweg marschiert. Sie war der Käptn, sie hat gezeigt, wir wollen das Spiel nicht verlieren", lobte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ihre 31 Jahre alte Kapitänin vom VfL Wolfsburg bestritt 13 Jahre nach ihrem Debüt in der DFB-Auswahl an gleicher Stelle ihr 125. Länderspiel - ihr 62. Tor gelang ihr aber nicht. "Es ist für viele brutal schwierig in das neue System zu finden. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht so eine gute Intensität nach vorne und hinten", sagte Popp.

Auch deshalb legten die deutschen Fußballerinnen vor den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz einen torlosen und enttäuschenden Start ins WM-Jahr hin. Das harmlose Team kam in Duisburg beim Testspiel gegen Schweden zu einem glücklichen 0:0. "Heute war es mehr ein Fußball-Kampf", sagte die Bundestrainerin und befand: "Am Ende müssen wir wirklich mit dem 0:0 zufrieden sein." Die 55-Jährige wusste, wem sie das torlose Remis zu verdanken hatte. "Wir hatten mit Merle Frohms eine sehr, sehr gute Torhüterin, die uns im Spiel gehalten hat." Vor 20.169 Zuschauern hatte Deutschland am Ende Glück, dass es bei der Nullnummer geblieben war.