Fußball Beide haben etwas gutzumachen

Deshalb wollen sich die Bad Bellinger morgen vor heimischem Anhang vor allem in der Rückwärtsbewegung gewaltig steigern. „Das wird auch nötig sein, wenn wir den starken Laufenburger Paroli bieten wollen“, so Dold weiter. Dabei sollen die individuellen Fehler deutlich reduziert werden.

Fehlen werden dem Trainergespann Yannik Domagala und Matthias Dold der für ein Match gesperrte Moritz Reif und der kranke Ali Zeynel Durmus.

Die beiden Niederlagen haben Laufenburgs Trainer Michael Wasmer nicht aus der Bahn geworfen: „.Ich kann das einordnen. Wir haben viele junge Spieler aus der A-Jugend in den Kader der „Ersten“ integriert. Da ist es durchaus normal, dass es Leistungsschwankungen gibt oder einmal der Einbruch kommt.“ Ungeachtet dessen traut er seinem Team in Bad Bellingen eine Menge zu: „Wir haben aber auch den einen oder anderen gestandenen Spieler in unseren Reihen. Da erwarte ich schon, dass sie unsere Jungen mitreißen“, betont Wasmer.

Bis zur Winterpause fehlen wird der bislang so treffsichere Nachwuchsmann Benedikt Illmann. Er hat sich gegen den Bahlinger SC II am vergangenen Wochenende einen Bänderanriss im Sprunggelenk zugezogen. Das ist für den bislang erfolgreichsten Torschützen des SVL bitter. Zudem fehlen werden Mika Schmidt, Ellis Illmann und Fabian Malzner. Doch auch ohne dieses Quartett wird sich am Samstag in Bad Bellingen eine schlagkräftige Truppe präsentieren, weil auch Paul Paul Mendy wieder an Bord ist.