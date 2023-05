Fußball Beide werden auf Sieg spielen

Dennoch sehen sich die Wiesentäler in der Favoritenrolle, haben sie doch in der Vergangenheit weit stärkere Gegner im Brühlpark das Fürchten gelehrt. „Wir wissen, was wir können. Das werden wir gegen Erzingen hundertprozentig in die Waagschale werfen“, gibt sich Müller optimistisch. Verletzungsbedingt fehlen wird auf Zeller Seite wohl Leon Boos. Fraglich ist der Einsatz von Marius Lais und Akeem Gerspacher.