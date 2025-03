Fußball: Beide werden Vollgas geben

Bad Bellingen weiter im Abstiegskampf

Eigentlich hatte man die Bad Bellinger nach den prominenten Verpflichtungen in der Winterpause bereits auf der sicheren Seite gewähnt. Zudem gab das 3:3-Heimunentschieden gegen den FV Lörrach-Brombach der Prognose weiter Nahrung, dass es für die Kurgemeinde-Kicker mit dem Ligaverbleib ganz gut aussieht. Nach den beiden jüngsten Niederlagen zu Hause gegen Wyhl (1:4) und am vergangenen Wochenende beim Dreizehnten und Tabellen-Nachbarn Herbolzheim (0:2) sieht die Situation ganz anders aus. Der VfR hat lediglich noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz. So ist der Druck für die Bellinger vor dem Derby gegen Binzen deutlich größer geworden. Jetzt müssen Punkte her, damit die aktuelle Schieflage nicht noch größer wird.

Hoffnung auf einen Erfolg macht Kai Schillinger die Tatsache, dass seine Mannschaft in diesem Derby komplett antreten kann. Und vielleicht ist ja auch wieder der ehemalige Torjäger Tim Siegin dabei. Siegin wurde in Herbolzheim in der Schlussphase eingewechselt. Siegin ist, egal, in welcher Verfassung er ist, immer eine Alternative.