Fußball Beim FVLB nichts Neues

Di Domenico betont aber, dass weder seine berufliche Situation noch das Trainingslager vor dem Beginn der Rückrunde zu diesen Faktoren gehören. „Fakt ist, dass das Trainingslager richtig gut war. Es sind Komplikationen, die vor dem Trainingslager aufgetaucht sind.“

Was dagegen sicher ist, ist der Gegner am kommenden Samstag. Denn da müssen die Grüttkicker beim FC Teningen, dem aktuellen Tabellenführer der Verbandsliga Hochrhein, antreten. Es ist bereits das dritte Duell der beiden Mannschaften in dieser Saison. Beim Pokalspiel gleich am Anfang der Saison wurden die Lerchenstädter auf dem falschen Fuß erwischt und gingen in Teningen mit 0:3 unter.