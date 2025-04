Fußball: Beim SV Herten bleibt man demütig

SV BW Murg (12.) - TuS Lörrach-Stetten (6.); Sa.; 15.30 Uhr: Vier Niederlagen am Stück sollten genug sein. Stetten durchbrach vor Wochenfrist die Negativserie beim 5:2 gegen den FC Hauingen. „Wir haben schon die Woche zuvor in Mettingen kein schlechtes Spiel gemacht. Gegen die Hauinger war es jetzt noch einmal ein Stück weit besser und auch effektiver“, lässt Trainer Sascha Müller wissen. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen natürlich auch schon an der Tullastraße. Interessant ist dabei auch, ob Fabio Viteritti für ein weiteres Jahr zusagt. Der ehemalige Profi war im vergangenen Sommer nach Stetten gewechselt. 16 Mal stand der 31-Jährige in dieser Saison bislang auf dem Platz. Dabei gelangen ihm sechs Treffer.

FC Hochrhein (14.) - SV Herten (9.); Sa.; 16 Uhr: Weiter gut drauf ist der SV Herten. Die Kicker von der Steinenstraße erledigten ihre Pflichtaufgaben zuletzt bravourös. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz inzwischen schon. In Herten bleibt man aber erst einmal demütig. Neue Ziele werden (noch) nicht gesetzt. „Wir wollen einfach so schnell wie möglich da unten rauskommen“, betont Spieler Julian Jäger. Der 34-Jährige geht in dieser so komplizierten Runde des SVH mit Leistung voran. In 20 Spielen traf Jäger schon achtmal. Der ehemalige Rheinfelder hofft, dass die aktuelle Mannschaft über den Sommer hinaus zusammenbleibt. „Ich habe mal nichts anderes gehört.“ Gegner Hochrhein, der in der vergangenen Saison noch den SV Eichsel in der Relegation bezwungen hatte, muss nach einem Jahr in der Bezirksliga wohl schon wieder runter. Erst zwei Siege gehen auf das Konto des Ost-Vertreters. Doch die Tendenz im neuen Jahr zeigt zumindest klar nach oben. Acht der insgesamt neun Punkte sammelte Hochrhein in der Frühjahrsrunde.