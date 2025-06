Fußball: „Beinbruch wäre der Abstieg nicht“

Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Wir schauen nur auf uns. Das klingt immer blöd, aber das ist mein voller Ernst. Die anderen Mannschaften schauen ja auch nicht, was wir machen. Nach 28 Spieltagen lügt die Tabelle nicht. Da spielt es auch keine Rolle, wie alles zustande gekommen ist. Jetzt muss das Ziel sein, in den beiden verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, damit wir zumindest diesen 14. Platz sichern und nicht direkt absteigen. Wir werden gewisse Dinge nun wieder analysieren und dann geht es am kommenden Wochenende weiter gegen Maulburg. Da wollen wir uns wieder besser präsentieren.