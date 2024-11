Fußball: Bellingen dem Sieg im Derby näher

Elf Minuten waren auf der Anzeigentafel erst gespielt, als Laurenz Hiller im Fünfmeterraum am höchsten stieg und einen Eckball von Samuel Spreter zur Bad Bellinger Führung einnickte. Kurz darauf musste Laufenburgs Coach Michael Hagmann den nächsten Rückschlag verkraften. In einem Kopfballduell stießen Yannis de Cassan und Simon Hilpert in Spielminute 20 derart unglücklich mit den Köpfen zusammen, dass beide Laufenburger Akteure ausgewechselt werden mussten.

Es folgten rasante fünf Minuten. Erst verlor VfR-Keeper Ozan die Kugel in einem Dribbling an Jonas Gläsemann, welcher seinem Sturmpartner Sandro D‘Accurso den 1:1-Ausgleich (22.) auflegte. Keine zwei Zeigerumdrehungen später setzte Laurens Hiller einen satten Flachschuss zum 2:1 in die Maschen, bevor Sandro D‘Accurso 30 Sekunden später mit einem sehenswerten Volley erneut egalisierte.