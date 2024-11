Fußball: Bellinger müssen dickes Brett bohren

Nach zuletzt zwei Unentschieden in den Hochrhein-Derbys gegen den Tus Binzen und den SV Weil will die Laufenburger Elf von Trainer Michael „Miggi“ Hagmann im dritten Derby in Folge endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Mut machen dürfte dem VfR, der aktuell auf dem ersten potenziellen Abstiegsrang 13 rangiert, die bisherige Heimbilanz von zehn Punkten (zwei Siege, vier Unentschieden, keine Niederlage). „Das ist natürlich ein dickes Brett, was es für uns zu bohren gilt“, erwartet VfR-Sportchef Kai Schillinger einen starken Gegner. „Vor allem in der Offensive besitzen die Laufenburger eine wahnsinnige Qualität“, betont er.