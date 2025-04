Laut "The Athletic", dem britischen Sender Sky und dem Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Italiener die Seleção schon bei den Länderspielen im Juni betreuen. In dem Fall könnte er Madrid nicht mehr bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA trainieren.

In den kommenden Stunden und Tagen sollen weitere Gespräche geführt werden, um die Einzelheiten der Trennung zu klären. Mit dem brasilianischen Verband ist laut The Athletic in der kommenden Woche die finale Verhandlung und womöglich die Vertragsunterschrift geplant.