Fußball Bericht: Ancelotti verlässt Madrid und wird Brasilien-Coach

Nach dem Titeltriumph in der spanischen Meisterschaft und vor allem in der Champions League in der vorangegangenen Spielzeit im Finale gegen Borussia Dortmund schied Real diesmal in der Meisterklasse im Viertelfinale kläglich gegen den FC Arsenal aus. Im spanischen Pokal verlor Ancelotti mit Real im Finale gegen den FC Barcelona, was in Madrid immer als besonders schmerzhaft empfunden wird.

Auch die Meisterschaft ist Barcelona kaum noch zu nehmen. Erst am Sonntag verlor Real den spektakulären Clásico gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 3:4.

Ancelotti auch mit Bayern-Vergangenheit

Ancelottis neue Mannschaft, die Seleção, steckt seit Jahren in einer sportlichen Krise und verschliss bereits einige Trainer. Im März hatte sich der Verband von Dorival Júnior getrennt.