Fußball: Bertino will es noch einmal wissen

Berufliche Verpflichtungen zwangen ihn in den vergangenen Jahren zu einer längeren Pause vom aktiven Fußball. Nun kehrt er ins Grütt zurück. Seit mehreren Wochen bereitet sich Bertino individuell auf die neue Spielzeit vor. „Die sportliche Leitung mit Harald Kleinhans und Antonio Ratto sind überzeugt, dass der Rückkehrer mit derselben Einstellung und dem gleichen Engagement zu Werke gehen wird, wie man ihn von früher kennt. Dann kann er im offensiven Bereich für ordentlichen Wirbel sorgen“, heißt es seitens des FV Lörrach-Brombach in einer Pressemitteilung.

Neben Bertino setzt der Verein auch auf frischen Wind aus den eigenen Reihen: Mit Tom Steinbach (18) und Filippo Di Chiara (18) stoßen zwei Nachwuchstalente aus der U19 zur ersten Mannschaft unter der Leitung von Thorsten Szesniak. Beide Offensivspieler waren in der vergangenen Saison feste Größen im Team der A-Junioren Verbandsliga und haben sich in mehreren Trainingseinheiten mit der „Ersten“ bewiesen. Obwohl sie in der kommenden Saison noch für die A-Jugend spielberechtigt wären, werden sie bereits zur Vorbereitung in den Aktivbereich integriert. „Wir sind uns sicher, dass die beiden den Kader in der Breite verstärken und ihre Chancen nutzen werden“, so Sportchef Harald „Floyd“ Kleinhans.