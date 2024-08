Fußball: Bester Stürmer weg

Barry stieß im Sommer 2023 vom belgischen Zweitligisten SK Beveren zum FC Basel 1893. In seiner Zeit bei Rotblau erzielte er in 41 Pflichtspielen 20 Tore und lieferte fünf Vorlagen. Es war der ausdrückliche Wunsch des 1.93 Meter großen Offensivspielers und seines Umfelds, noch diesen Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.

FC-Sportdirektor Daniel Stucki sagt: „Wir wünschen Thierno alles Gute und viel Erfolg in der LaLiga – für einen Spieler aus der Super League sind Wechsel in eine Top-3-Liga ein unglaublich großer und toller Schritt in der Karriere, den wir ihm von Herzen gönnen. Der FC Basel wollte Thierno zumindest für diese Saison unbedingt halten und hatte mehrere Gespräche mit dem Spieler sowie seiner Agentur. Die Ablösesumme war für den Club in der aktuellen Situation dabei stets zweitrangig. Gleichzeitig kann der FCB aber nicht mit den Gesamtpaketen mithalten, die in diesen Ligen angeboten werden.“