Fußball: Bezirk erwacht aus dem Winterschlaf

Dass die Vorbereitung für den FC Schönau alles andere als ein Spaziergang wird, deutete sich bereits in der Rückrunde durch den Bau des neuen Kunstrasens im Jogi-Löw-Stadion an. „Wir trainieren derzeit beim SV Todtnau, in Zell oder im Impulsiv in Lörrach“, beschreibt FCS-Trainer Manfred Knobel die Situation. Ganz besonders freut sich der Schönauer Übungsleiter auf das Wochenende vom 14. bis 16. Februar.

FC Schönau „besucht“ Trainer Knobel

Nachdem sich Knobel aufgrund eines Lehrgangs für den C-Schein in Steinbach befindet, folgt ihm sein Team an die Sportschule für ein gemeinsames Trainingslager. „Da freut sich die ganze Mannschaft besonders drauf“, betont er. Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert der Bezirksligist im Untermünstertal zur nächsten Testpartie.