Fußball Bezirk in der Landesliga mit sechs Klubs vertreten

Nach wie vor ist bei den Männern Verbandsligist FV Lörrach-Brombach das Aushängeschild des Bezirks. Die Lerchenstädter schafften in der vergangenen Spielzeit auf den letzten Drücker den Ligaverbleib. In der Spielzeit 2023/24, die am Wochenende, 12./13. August, startet sind die Ambitionen des FVLB größer.

In der Landesliga, Staffel 2 ist der Einfluss des Bezirks Hochrhein in der bevorstehenden Spielzeit größer geworden. Waren es in der Saison 2022/23 noch fünf Klubs, ist das Kontingent mit dem SV Weil, FSV Rheinfelden, SV Laufenburg, FC Zell, FC Tiengen und VfB Waldshut sogar auf deren sechs gestiegen. Wäre der FC Erzingen am Ende nicht freiwillig abgestiegen, hätte der Hochrhein in der Landesliga, Staffel 2 sogar sieben Mannschaften gestellt.