Fußball Bezirk: Startschuss fälltam 31. Juli

Eine Woche später (7./8. August) steigen dann die Bezirksliga Hochrhein und die Kreisliga A-West (17 Mannschaften) in die Saison 21/22 mit dem ersten Spieltag ein. Parallel dazu geht die erste Pokalhauptrunde im Bezirk über die Bühne. Die zweite Pokalhauptrunde mit 32 Mannschaften wird am Wochenende, 14./15. August, ausgespielt. Die beteiligten Bezirksligisten können mit ihren Pokalbegegnungen auf den 17. oder 18. August ausweichen.

Es folgen am Wochenende, 21./22. August, die ersten Spieltage in der Kreisliga A (16 Mannschaften) und B (14 Mannschaften). Außerdem wird das Achtelfinale im Bezirkspokal an diesem Wochenende ausgetragen. Die Kreisligen C tragen ihren ersten Saisonspieltag am Wochenende, 4./5. September, aus. Die beiden Frauen-Ligen nehmen ihren Spielbetrieb am Wochenende, 18./19. September, auf.