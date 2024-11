Fußball: Bezirk versinkt im Schnee

TuS Maulburg wird sich verstärken

Doch auch in der Rückrunde könnten die Maulburger wieder für Überraschungen sorgen. Denn der TuS wird sich verstärken. Zwei Spieler haben bereits unterschrieben, ein Dritter soll folgen. „Das ist ein starkes Zeichen. Die Spieler bieten sich zum Teil auch schon selber an. Wir müssen sie integrieren und alle bei Laune halten. Das wird die Aufgabe sein.“ Wie kommt es, dass Spieler proaktiv nach Maulburg wechseln wollen? Das hatte es in der Vergangenheit schließlich kaum gegeben. „Das Training kommt an. Wir bringen viele verschiedene Inhalte rein, da haben wir uns auch deutlich verbessert. Wir kommunizieren viel und offen, nehmen auch gerne Dinge an. Ich denke, das spricht sich rum. Die Truppe passt auch, wir haben viele tolle Charaktere“, erklärt Levante, der gemeinsam mit Trainerkollege Vedat Erdogan für den Erfolg in Maulburg steht. Das Duo hat vor, in Bälde auch gemeinsam den Trainerschein anzugehen. Für Maulburg geht es am Sonntag, 14.30 Uhr, zum Auswärtsspiel nach Hausen.

Die drei Heimspiele zum Jahresende trägt der FC Kandern übrigens allesamt in Malsburg aus. Dort trainiert die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus aufgrund der Sanierung des eigenen Sportplatzes bereits schon seit Juli. Am Sonntag, 14.30 Uhr, kommt es eventuell zum Duell mit Todtmoos.

Die weiteren geplanten Paarungen: SV Schopfheim - SV Karsau (Sa.; 14.30 Uhr); TuS Lörrach-Stetten II - FC Steinen-Höllstein (Sa.; 17 Uhr); SpVgg. Bamlach-Rheinweiler - SV Weil II (Sa.; 17.30 Uhr); FV Tumringen - SV Eichsel (So.; 14.30 Uhr); TuS Efringen-Kirchen - FC Wallbach (So.; 15 Uhr).