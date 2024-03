Fußball, Bezirksliga: Aufstieg? Güzel bleibt Realist

SV Jestetten (5.) - VfR Bad Bellingen (1.); Sa.; 17 Uhr: Zum ersten Mal seit dem 11.11. hat Spitzenreiter VfR Bad Bellingen beim 2:4 gegen den SV Herten vor Wochenfrist mal wieder ein Pflichtspiel verloren. Der Vorsprung auf Verfolger TuS Binzen ist auf vier Punkte geschrumpft. Sicherlich auch ein Grund für die vierte Saisonniederlage war das studienbedingte Fehlen von Goalgetter Tim Siegin, das VfR-Sportchef Kai Schillinger aber nicht als Ausrede gelten lassen will: „Wir haben einfach die erste Halbzeit verschlafen“, macht er noch einmal deutlich. Die Partie gelte es abzuhaken, für die Markgräfler geht es an diesem Osterwochenende Schlag auf Schlag.

Nach dem Gastspiel in Jestetten kommt es am Ostermontag zum Duell im Pokal-Halbfinale beim TuS Lörrach-Stetten (16 Uhr), bevor nächste Woche dann das Gipfeltreffen mit Binzen ansteht. „Eine gewisse Anspannung ist natürlich da, nervös sind wir aber nicht. Der Pokal ist bei uns nicht das primäre Ziel. Aber wir freuen uns auf diese Spiele, die sicherlich auch für die Zuschauer in unserer Region von Spannung geprägt sind.“ Coach Peter Johann sollte am Wochenende auf alle Mann zurückgreifen können, also auch wieder auf Siegin.