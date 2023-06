Fußball, Bezirksliga Außergewöhnliche Beziehung

In der Tat. Mit beeindruckenden 52 Treffern in 28 Spielen hatte Perrone maßgeblichen Anteil am Binzener Bezirksliga-Aufstieg. In dieser Saison lief es vor dem gegnerischen Tor nicht mehr ganz so erfolgreich (sieben Tore in 23 Spielen).

Das lag aber auch daran, dass Perrone zum ersten Mal in seiner Karriere mit einer längeren Verletzungspause zu kämpfen hatte. „Da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr der Jüngste bin“, grinst der 38-Jährige, und gibt zu: „Mir persönlich war der Aufwand in der ersten Mannschaft zu viel. Der Zeitaufwand ist enorm, vor allem bei den Auswärtsspielen.“

Als Spielertrainer geht es bei der Reserve weiter

Perrone freue sich nun auf die kommende Aufgabe mit Malzacher in der Kreisliga B: „Frank und ich wollen die zweite Mannschaft weiterentwickeln und die jungen Spieler im Aktivbereich integrieren.“

Dass ausgerechnet die beiden die „Zweite“ coachen, mache Sütterlin stolz. „Ich bin mir sicher, dass das zum Erfolg führen wird mit den beiden Experten.“

Den TuS sieht Perrone, der noch bis Samstag im Italien-Urlaub weilt, indes auf dem richtigen Weg: „Der Verein ist wie eine große Familie und auf dem Aufschwung. Die erste Saison als Aufsteiger unter den Top-Vier zu beenden, ist super. Jetzt ist es wichtig, dass es weitergeht.“ Das wird es sicherlich, künftig aber ohne Perrone in der ersten Mannschaft.