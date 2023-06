Fußball, Bezirksliga Binzen mit Comeback

Es war ein offener Schlagabtausch, den sich die beiden stärksten Aufsteiger im Saisonfinale bei brütender Hitze lieferten. Dabei sahen die Gäste nach 59 Minuten und dem 3:0-Treffer durch Yannick Klucker bereits wie der sichere Sieger aus. „Eigentlich war zu diesem Zeitpunkt die Messe gelesen“, gab auch TuS-Trainer Karl-Frieder Sütterlin kaum noch einen Pfifferling auf seine Mannschaft und wartete nach dem Spiel auch mit harscher Kritik an seiner Mannschaft auf – aber auch an den Anhängern der SF Schliegen. „Ich weiß nicht, was die noch zu meckern haben bei einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht. Das war beschämend.“