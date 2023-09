Fußball, Bezirksliga Das Spitzenspiel steigt im Rheinstadion

FC Schönau (14.) - TuS Binzen (3.); Sa.; 17.30 Uhr: Der FC Schönau ist noch eines von vier Teams in der Bezirksliga, die noch auf den ersten „Dreier“ warten. Die Leistungen in den vergangenen beiden Spielen zeigten aber deutlich in die richtige Richtung. „Wir haben jetzt gute Spiele abgeliefert. Das motiviert uns. Wir brauchen noch ein wenig mehr Spielglück und müssen mehr Tore erzielen, dann werden wir auch als Sieger vom Platz gehen“, sagt Burak Asik vom Trainerteam. Schlussmann Philipp Georg musste aufgrund einer Wadenzerrung in der Schlussphase in Jestetten vom Feld. Für ihn kam Simon Klein in die Partie. „Ich hoffe, dass es bei Philipp bald wieder geht.“ Ansonsten können Asik und Ismail Demirci nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Vielleicht wäre der TuS Binzen mit Nils Mayer im Sturm beim Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Schliengen als Sieger vom Platz gegangen. Doch der 28-Jährige war nach seiner Zerrung aus dem Efringen-Spiel nicht einsatzbereit. Ob Mayer in Schönau wieder zum Aufgebot zählt, ist noch ungewiss. Ausfallen wird in den kommenden Wochen Sütterlins Sohn Felix. Er hat sich wohl eine Meniskusverletzung zugezogen, ein MRT-Termin steht noch aus. Optionen sind dagegen wieder Sidi Tindano, Felix Busse, der frisch gebackene Ehemann Patrick Schindler, Jörg Hupfer sowie Jakob Rinza.