Fußball, Bezirksliga Drei Talente für den TuS

David Muck (19) begann in Degerfelden mit dem Fußballspielen, wechselte anschließend zum SV

Weil, um nach 4 Jahren zum FVLB in die A-Junioren Oberliga respektive in die A-Verbandsliga zu

wechseln, wo er zuletzt unter Trainer Dennis Weiss viel lernen durfte. Nun hofft er beim TuS Binzen

im Aktivbereich in der Bezirksliga Fuß zu fassen. „Ich bin überzeugt davon, dass die BZL genau die

richtige Liga für mich ist, wo ich mich mit guten Leistungen entsprechend positiv weiterentwickeln

kann“. Der eminent laufstarke Muck ist variabel defensiv oder offensiv auf den Außenbahnen

einsetzbar.



Jakob Rinza (19) unternahm seine ersten fußballerischen Schritte beim FVL, danach beim FVLB, wo er

fast ausschließlich in den überbezirklichen Teams der C-, B- und A-Junioren zum Einsatz kam, zuletzt

in der A-Junioren Oberliga und nach dem Abstieg in der Verbandsliga. Auch Rinza lobt seinen letzten

Trainer Dennis Weiss. Rinza gilt als zweikampfstarker Mittelfeldspieler, ist robust und hofft wie sein

Freund David Muck auf entsprechende Einsatzzeiten beim TuS Binzen. „Gerade von gestandenen

Spielern wie Ben Nickel oder Patrice Glaser kann ich sicherlich einiges abschauen und ich freue mich

riesig auf mein erstes Aktivenjahr beim TuS“.