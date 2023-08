Fußball, Bezirksliga Ein Platz im Mittelfeld

Einen Platz im Tabellenmittelfeld soll am Ende nach Platz zehn in der Vorsaison dennoch herausspringen. Der Start in die neue Spielzeit ging jedoch nach hinten los. Deutlich mit 0:4 musste sich Schönau beim FC Wittlingen geschlagen geben. Im ersten Heimspiel am Samstag, 17.30 Uhr, gegen den SV Buch sollen nun drei Punkte her.