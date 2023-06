Fußball, Bezirksliga Emotionale Abschiede stehen bevor

Jestetten kämpft am letzten Spieltag noch mit Laufenburg II und Hochrhein um den sicheren 13. Platz (siehe auch nebenstehenden Artikel). Emotional wird es sicherlich für Maximilian Lais. Der 30-Jährige wird seine aktive Laufbahn beenden. „Das ist sehr traurig für uns. Wir verlieren nicht nur einen tollen Fußballer, sondern einen umso besseren Mensch in unserem Mannschaftsgefüge. Er war Ansprechperson für Jung und Alt.“ Lais war 2015 aus Kandern nach Bad Bellingen gekommen. Gleich in seinem ersten Jahr stieg er mit dem VfR unter Trainer Werner Gottschling in die Bezirksliga auf.