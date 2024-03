Fußball, Bezirksliga: Folgt der dritte Wittlinger „Streich“?

SV Laufenburg II (15.) - TuS Lörrach-Stetten (6.); So.; 15 Uhr: Wie wichtig Muhamadou Krubally und Buba Ceesay für Stetten sind, stellten sie am vergangenen Wochenende beim Heimsieg über die SG Mettingen/Krenkingen unter Beweis. Beide Offensivspieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Ähnliches erhofft sich Trainer Sascha Müller auch wieder am Wochenende bei der Landesliga-Reserve des SV Laufenburg. Wer das TuS-Tor hüten wird, wollte Müller indes noch nicht verraten. Zuletzt durfte zweimal in Folge Maurizio Ingrassio ran, Routinier Vladimir Lazarov, die eigentliche Nummer eins, saß nur auf der Bank. Eine Wachablösung wollte Müller aber nicht festmachen. „Mauri hat es einfach verdient, zu spielen. Das hat er jetzt zweimal sehr gut gemacht.“ Weiterhin im Stettener Training befindet sich Sergej Triller. Trotz des personellen Engpasses zuletzt war es keine Überlegung von Müller, ihn einzusetzen. Triller war im vergangenen Sommer an die Tullastraße gewechselt und soll nur zum Einsatz kommen, wenn Not am Mann ist.

SG Mettingen/Krenkingen (11.) - FC Wittlingen (8.); So.; 14.30 Uhr: Die „Englische Woche“ kann sich aus Sicht des FC Wittlingen bislang mehr als sehen lassen. Sieg gegen Wehr-Brennet, Sieg in Schönau. Am Wochenende würden die Kandertäler gerne den dritten „Dreier“ binnen sieben Tagen einfahren. Sollte das gelingen, könnten sich die Wittlinger wieder mehr dem vorderen Tabellendrittel widmen. „Das ist unser Ziel. Ich habe den Jungs am Donnerstag freigegeben. Am Sonntag wollen wir dann wieder Vollgas geben“, betont Trainer Fabio Muto, dem personell wieder mehr Optionen zur Verfügung stehen. Felix Klein und Etienne Leisinger sollten gegen Mettingen/Krenkingen zurück in den Kader rutschen.