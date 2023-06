Fußball, Bezirksliga Gottschling erschrocken

In den sechs Spielen unter Ihrer Regie kassierte Efringen-Kirchen satte 21 Gegentreffer. Damit können Sie nicht zufrieden sein, oder?

Natürlich nicht. Wir werden uns die Dinge ganz genau für die Zukunft anschauen. Über manche Sachen bin ich echt erschrocken. Das ist aber nicht nur bei uns so. Auch andere Teams leisten sich gravierende Patzer. Es hat am Ende schon alles seine Gründe, wieso man da steht, wo man steht. Dass man in jedem Spiel nahezu vier Tore erzielen muss, um zu gewinnen, das kann nicht sein. Wir spielen jede Woche auch mit einer anderen Mannschaft. Das ist nicht gut. Der Vorteil ist da vielleicht, dass man den einen oder anderen Spieler aus der Zweiten kennenlernt. Mir geht es darum für die Zukunft, wer hat regelmäßig Lust, da zu sein und wer nicht.