Fußball, Bezirksliga Großer Zusammenhalt

SV Jestetten (13.) - FC Wittlingen (5.); Sa.; 16 Uhr: Anders als für den FC Wittlingen geht es für die Jestetter noch um jeden Zähler. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung des Ost-Vertreters aktuell auf den ersten Abstiegsplatz. Obwohl Wittlingens Trainer Fabio Muto mit Pascale Moog und Marco Lohr zwei gute Freunde in den Reihen des SVJ hat, werden die Kandertäler in diesem Auswärtsspiel nichts verschenken. „Die Reise nach Jestetten ist lang. Ich habe dann keine Lust, mit leeren Händen zurückzufahren“, macht Muto deutlich. Vor Wochenfrist beim Heimsieg über den SV Herten lief Muto sogar von Beginn an selbst auf. Vor der Halbzeit war für den 33-Jährigen aber schon wieder Schluss. „Ich hatte Schmerzen am großen Zeh. Angelo hat mich dann rausgenommen. Es wäre schon noch bis zur Pause gegangen, aber es war auch so völlig in Ordnung.“ Personell sieht es in Jestetten wieder etwas besser aus, sodass Muto möglicherweise das Geschehen mal wieder von der Seitenlinie aus betrachten kann.

SF Schliengen (9.) - SV Buch (6.); So.; 17 Uhr: Seit dem vergangenen Wochenende ist den Sportfreunden aus Schliengen der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Der Aufsteiger hat sein Ziel damit erreicht. „Jetzt wollen wir das mit unseren Fans noch einmal ein bisschen feiern“, sagt SF-Trainer Alex Schöpflin. Eine große Party sei allerdings nicht geplant. Für die kommende Spielzeit sieht Schöpflin seine Mannschaft gut aufgestellt. „Ich denke, wir können eine gute Rolle spielen.“ Personell wird sich Stand jetzt wohl nichts mehr tun. Mit Yannick Klucker konnte Schliengen bereits einen Sommertransfer präsentieren. Der Angreifer kommt von der Spvgg. Buggingen-Seefelden.