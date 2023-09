Fußball, Bezirksliga Hochrhein Muto weilt im Urlaub

Herr Muto, zum wiederholten Mal gab Ihre Mannschaft Punkte nach einer vermeintlich komfortablen Führung ab. Sie waren ratlos.

Das bin ich immer noch. Ich habe mal einen Blick auf die Statistik geworfen. Nach der ersten Halbzeit kommen wir auf ein Torverhältnis von 9:0. In der zweiten Hälfte steht da ein 0:7. Das ist schon enorm. Vielleicht würde es uns mal gut tun, wenn wir einem Rückstand hinterherlaufen oder nur 1:0 führen. Wir müssen die zweite Halbzeit gegen Schlüchttal und davor in Bad Bellingen aus den Köpfen bekommen. Dann werden wir am Sonntag gegen Wehr-Brennet auch zurück in die Spur finden. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt einen kompletten Fehlstart hatten. Wir haben immerhin vier Punkte auf dem Konto.