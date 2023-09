Fußball, Bezirksliga Hochrhein Stammachse schon gefunden

Zum Vergleich: In der vergangenen Saison knackte Herten erst Ende Oktober am elften Spieltag nach einem 5:1 gegen den SV Buch die Marke von zehn Zählern. Es hätten sogar noch mehr sein können. Güzels Elf gab in der Schlussphase der Partie beim FC Schönau vor einer Woche aber noch eine 2:0-Führung aus der Hand und nahm letztlich „nur“ einen Punkt mit an die Steinenstraße. „Da war ich etwas enttäuscht. Uns haben am Ende aber auch die Kräfte gefehlt“, erklärt Güzel. Verständlich, denn drei Tage zuvor war der SVH bereits im Nachholspiel gegen den TuS Efringen-Kirchen (3:2) gefordert.

Nun hatten die Hertener wieder eine ganze Trainingswoche Zeit, um sich auf den kommenden Gegner aus Bad Bellingen vorzubereiten. Nach dieser Partie wird man dann schon mehr wissen, wohin der Weg für Güzel und Herten in dieser Saison gehen kann. Die Bezirksliga, die für Güzel als Trainer Neuland ist, nimmt der 49-Jährige in den ersten Spielen als „recht ausgeglichen“ wahr.