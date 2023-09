Fußball, Bezirksliga Mageres Remis in Stetten

Je länger das Spiel dauerte und keine Tore fielen, liefen die Hausherren Gefahr, durch einen der durchaus gefährlich vorgetragenen Konter überraschend in Rückstand zu geraten. Doch die Gäste scheiterten entweder am eigenen Unvermögen oder an TuS-Torhüter Vladimir Lazarov.

Murg machte aus seinen Möglichkeiten das beste. Der Platz an der Tullastraße ist von seinen Abmessungen her kurz und nicht so breit. Also konzentrierten sich die Gäste darauf, hinten möglichst viel Beton anzurühren. Mit Erfolg. Stetten fand über 90 Minuten keine Lösungen.