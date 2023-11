Fußball, Bezirksliga: Mit Hirn und Verstand

Geht es gegen den Tabellenführer, heißt die gegnerische Grundordnung jedoch zumeist erst einmal in der Defensive sicher stehen. „Daher glaube ich, dass noch das eine oder andere Spiel auf uns zukommen wird, wie gegen Schlüchttal. Da gilt es, mit Hirn und Verstand dagegen anzugehen“, erklärt Schillinger. Bis auf Schlussmann Oguz Ozan stehen Coach Peter Johann alle Spieler zur Verfügung.

Die Partie gegen den FC Schönau wird Kian Andree von der SG FC Wehr-Brennet wohl nicht mehr so schnell vergessen. Trainer Urs Keser hatte den 18-Jährigen, der bis jetzt immer in der Abwehr aufgelaufen war, in den Sturm beordert. Und Andree lieferte, schoss alle drei Treffer beim 3:0-Heimsieg. „Wir wollten einfach mal etwas anderes machen. Kian hat in der Jugend schon vorne gespielt“, informiert Keser. Ob Andree am Samstag beim Primus wieder als Angreifer fungieren wird, ist noch offen. Keser hat mit großen personellen Problemen zu kämpfen, auch Andree hatte das Training am Dienstag wegen Kniebeschwerden verpasst. „Wir sind froh, wenn es in die Pause geht.“ Zuvor müssen aber noch ein paar Punkte auf das bis jetzt eher magere Punktekonto (13) der Spielgemeinschaft.