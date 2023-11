Fußball, Bezirksliga: Muto findet Mute-Taste

Seine harsche Kritik von der Seitenlinie hatte Schiedsrichter Philip Jourdan in der 48. Minute mit der Gelben Karte bedacht. Einen Platzverweis wollte Muto danach nicht riskieren. „Ich hatte im vorletzten Spiel wieder so eine Situation, da hatte ich mein Temperament nicht immer ganz so unter Kontrolle gehabt. Und das habe ich mir für heute vorgenommen“, meinte der Wittlinger Cheftrainer selbstkritisch.

Ebenso kritisch ging Muto mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft um. „Wir hätten noch gefühlt 90 Minuten spielen können und hätten kein Tor erzielt“, meinte der Trainer. Wenn der FC Wittlingen einer der beiden Chancen in den Anfangsminuten konsequenter genutzt hätte, wäre die Partie auf dem Schliengener Winterrasen vermutlich anders verlaufen. „Da hatten wir schon etwas Glück“, musste SF-Trainer Alex Schöpflin zugeben.