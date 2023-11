Fußball, Bezirksliga: Mutos Unmut über den Spielort

Die elf Zähler, die Schliengen in der Vorsaison auswärts gesammelt hat, haben die Markgräfler nun schon erreicht. „Wir performen auswärts in dieser Saison einfach besser. Darauf bin ich echt stolz“, macht Schöpflin deutlich. Die Augen offen haben die Schliengener auch, was potenzielle Neuzugänge im Winter angeht. „Wir werden sehen, was möglich ist. Die Person muss natürlich auch zu uns und dem Verein passen.“ Schliengen lebt besonders von seinem außergewöhnlichen Zusammenhalt im gesamten Klub. Anders ist der Erfolg der vergangenen Jahre auch nicht zu leisten.

Gleich über sechs Punkte durfte sich der FC Wittlingen vor Wochenfrist freuen. Neben dem 5:2 im Derby gegen den TuS Efringen-Kirchen, bekamen die Kandertäler auch noch drei Zähler aus dem Spiel beim SV Laufenburg II am „Grünen Tisch“ gutgeschrieben, da die Nullachter einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht spielberechtigt war. „Das hat die Situation natürlich deutlich entspannt“, sagt Wittlingens Trainer Fabio Muto, der vor dem vergangenen Wochenende noch den Abstiegskampf ausgerufen hatte. Nun rangiert der FCW mit 22 Punkten auf Platz sieben. „Jetzt wollen wir eine gewisse Konstanz reinbringen und die letzten beiden Spiele in diesem Jahr bestmöglich abschließen.“ Mit der fußballerischen Komponente und dem Einsatz ist Muto vollends einverstanden. „Doch die Jungs müssen lernen, dass es dazu auch Ergebnisse braucht und Effizienz.“ Besonders gefreut hat sich Muto über die zwei Treffer von Lukas Schmeller und Etienne Leisinger gegen Efringen-Kirchen. „Beide haben sich belohnt für ihren großen Aufwand, den sie betreiben.“ Vor allem die Leistungen Leisingers werden für Muto in der öffentlichen Wahrnehmung nicht genug geschätzt. „Er ist ein ‚silent Leader‘ bei uns. Er agiert ruhig und sachlich und verfügt über eine sehr gute fußballerische Gabe“, spart der Wittlinger Cheftrainer nicht mit Lob für den 26-Jährigen. Ob jene fußballerische Gabe von Leisinger am Samstag (17 Uhr) beim Gastspiel in Schliengen zur Geltung kommen wird, bleibt abzuwarten. Denn zum Unmut von Muto findet die Partie auf dem Winterrasen in Schliengen statt. „Ich hätte mir gewünscht, dass man an einem anderen Ort gespielt hätte, denn mit Fußball wird das wohl eher wenig bis gar nichts zu tun haben. Wir nehmen die Situation an und wollen dort gewinnen, damit wir anschließend ein schönes Einstandsfest feiern können.“