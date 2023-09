Fußball, Bezirksliga „Sind noch in der Lernphase“

Zehn Monate ist es schon her, seitdem Patrick Streule das letzte Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Wittlinger absolviert hat. Am vergangenen Wochenende feierte der 32-Jährige in der „Dritten“ sein Comeback beim 2:8 bei der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler II. Streule erzielte das zwischenzeitliche 1:1. „Patrick ist jetzt wieder regelmäßiger da“, freut sich Muto.

Solide ist der TuS Lörrach-Stetten in die Saison gestartet. Die Qualität - besonders im Spiel nach vorne - ist beim Aufsteiger deutlich zu sehen. Auf 17 Tore kommen die Stettener nach fünf Spielen bereits, Muhamadou Krubally führt dabei mit acht Treffern die Torschützenliste an. Stetten hätte allerdings schon weitaus mehr Tore schießen müssen, vor dem gegnerischen Tor fehlt den Schützlingen von Trainer Sascha Müller noch die Kaltschnäuzigkeit. „Wir arbeiten schon lange an der Chancenverwertung. Es bringt am Ende aber nichts, das auf Teufel komm raus zu machen. Es wäre besser, wenn die Jungs vor dem Tor nicht so viel überlegen würden“, sagt Müller.