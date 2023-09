Fußball, Bezirksliga TuS hat keine Nummer eins

Sie sind als Trainer neu am Hochrhein und in der Bezirksliga. Woher holen Sie sich die Informationen über die Gegner ein?

Ich mache das gar nicht. Wir fokussieren uns auf uns selbst und berufen uns auf unsere Stärken. Was der Gegner dabei macht, ist nicht entscheidend. Wichtig ist unsere Performance auf dem Platz.

Sie waren in der Vergangenheit auch schon für den FC Basel tätig. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Entwicklung dort in den letzten Jahren?

In einem Wort ausgedrückt: Traurig. Der FC Basel von heute ist kein Vergleich mehr zum FC Basel von damals in den Jahren 2008 bis 2015. Dort war er international sowohl im Profibereich als auch bei den Junioren eine Macht. Im Nachwuchs war man als Ausbildungsverein international hoch angesehen. Die Abgänge von Bernhard Heusler und Peter Knäbel konnte man leider nie gleichwertig ersetzen. Man hätte das Rad nicht neu zu erfinden brauchen. Die Leute, die nachgerückt sind, hätten den damaligen Erfolg schlicht und ergreifend nur weiter rollen lassen müssen. Ich stehe aber nichtsdestotrotz positiv zum FC Basel. Ich hoffe, dass es in Zukunft wieder bergauf geht.