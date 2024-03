Fußball, Bezirksliga: „Zukunft ist relativ klar“

Wie steht es eigentlich um Ihre Zukunft? Verlängern Sie noch einmal?

Meine Zukunft ist relativ klar. Wenn nicht die halbe Mannschaft weggbricht, werde ich dabei bleiben und auch in der kommenden Saison Trainer dieses Teams sein. Wir bekommen im Sommer drei, vier gute Jungs aus der A-Jugend, dazu führen wir noch Gespräche mit dem einen oder anderen externen Spieler, der dazu kommen könnte. Wir werden in der nächsten Saison qualitativ eine Ecke besser aufgestellt sein. In drei, vier Wochen, wenn der Kader grob steht, wird es auch etwas Handfestes bezüglich meiner Person zu verkünden geben.

Samstag gastiert die SG in Erzingen, am Ostermontag steigt das Pokal-Halbfinale in Binzen. Wie wollen Sie es angehen?