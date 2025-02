Fußball: Bezirksligisten beweisen Spielstärke

VfR Bad Bellingen – FV Ettenheim 4:2 (2:2). – Auch der VfR Bad Bellingen tat sich in Durchgang eins etwas schwer. Zwar gingen die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde durch Treffer von Adrian Mouttet (11.) und Jakob Hugenschmidt (14.) früh mit 2:0 in Front, mussten aber bis zur Pause den Anschluss- sowie den 2:2-Ausgleichstreffer hinnehmen. Im zweiten Abschnitt stellten Neuzugang Ebrima Musu Jaiteh (52.) und Leon Dickau (81.) mit ihren Treffern den alten Abstand wieder her.