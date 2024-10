Fußball: „Big-Game-Player haben wir auch“

Das sieht auch Schepperle so: „Gewinnen wird die Mannschaft, die weniger Fehler macht.“ Umso wichtiger ist also für den SV Weil, mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit zu agieren.

Nicht ausreichend war beispielsweise die Leistung der Weiler vergangene Woche zuhause gegen den SV Mundingen. Nach einer 1:0-Führung gaben sie das Spiel noch aus der Hand und mussten sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben. „Wir treffen in brenzligen Situationen oft die falschen Entscheidung“, bemängelt Schepperle und fordert stattdessen ein: „Diese defensiven Unkonzentriertheiten müssen wir abstellen.“ Denn eins dürfte klar sein: Der SV Laufenburg bestraft Fehler eiskalt. Mit 32 Toren in den bisherigen zwölf Ligaspielen stellen die Gastgeber den zweitbesten Angriff der Landesliga.

In den vergangenen Wochen erwähnte Schepperle, das kurzfristige Ziel sei definitiv am oberen Tabellendrittel dranzubleiben. Bei einem Sieg in Laufenburg würde der SVW bis auf einen Punkt an Laufenburg herankommen. Fehlen werden allerdings eine Reihe an Spielern. Malin Schepperle ist verletzt, Pablo Maier und Semsettin Essiz fehlen beruflich, Pranav Thakur ist privat verhindert und Ferit Fazliji fehlt seinem Team rotgesperrt.