Fußball: Bildung mit Messi & Ronaldo

Notfälle Wo ist Pawlos? Hunderte Einsatzkräfte suchen Sechsjährigen

In mittelhessischen Weilburg suchen Hunderte Einsatzkräfte nach dem vermissten Jungen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Sechsjährige in einer hilflosen Lage befindet. Was ist bisher bekannt?