Fußball Binkert macht’s in der 94. Minute

Von Uli Nodler

Lörrach. Eigentlich schienen beide Mannschaften mit dem 1:1-Unentschieden zufrieden zu sein. Doch dann schlug der Gastgeber doch noch zu. Die Auggener verloren in der 94. Minute in der Vorwärtsbewegung den Ball und liefen dem FVLB dann ins offene Messer. Der eingewechselte, ehemalige Auggener Paul Rohdenburg setzte sich auf der linken Seite durch und schickte „Jojo“ Binkert mit einem Steilpass auf die Reise. Der Hochbegabte drang in den Strafraum ein, schüttelte alle Gäste-Abwehrspieler ab und schob die Kugel dann überlegt an Schlussmann Kevin Zeller vorbei in die Maschen. Während der gesamte FVLB-Tross den Siegtreffer ausgelassen feierte, ließen sich die Gästespieler enttäuscht auf den Rasen sinken. So etwas darf eigentlich nicht passieren, dass wir den Ball in der Vorwärtsbewegung so leichtfertig verlieren und dann in einen Konter laufen“, grantelte ein enttäuschter FCA-Sportchef Björn Giesel nach dem Schlusspfiff.