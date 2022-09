Fußball Binzen erkämpft sich Remis

Von Michael Hundt

Binzen. „Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen“, lautete das Fazit von Sütterlin. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte sich seine Mannschaften ein Übergewicht an Chancen erarbeitet, schaffte es aber nur einmal, den Ball zwischen den Pfosten des Gehäuses von Gästetorhüter Jannik Strittmatter zu platzieren. David Bosek war es vorbehalten, das einzige Tor für den TuS an diesem Tag zu erzielen. Ansonsten scheiterten die Hausherren immer wieder an der starken Form von Strittmatter, der in der ersten Halbzeit über sich hinaus wuchs. Auch wenn die Chancenverwertung nicht gerade das war, was man gerne als optimal bezeichnet, war Sütterlin mit dem Spiel seiner Mannschaft mehr als zufrieden. „Das ganze Mittelfeld war gut. Wir haben auf der rechten Seite gespielt, auf der linken Seite – einfach aus einem Guss“, so der Trainer.